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3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:05 ص
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رضوان جيد
رضوان جيد
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني رسميًا بتعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريقين يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي 10 نقاط بينما الهلال 9 نقاط ويحتاج للفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي فيما يصب التعادل في مصلحة بطل مصر.

وينوي الكاف رفض احتجاج الهلال السوداني بدعوى أنه اختار حكمًا مرشحا لمونديال 2022 ومن أفضل الحكام في القارة السمراء.

ويرى الكاف أن احتجاج الهلال على أن رضوان جيد من المغرب أي دول الشمال إفريقي غير مقنع لأنه لا يوجد أي مبرر يدفع الحكم لمجاملة فريق على حساب آخر.


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