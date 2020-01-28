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ديفيد شويمر يقضي على آمال عودة مسلسل "فريندز"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كانت قد تجددت أمال عشاق مسلسل فريندز حول العالم بعودة نجومه من جديد في مواسم إضافية بعد تصريحات أدلت بها مؤخرا نجمة المسلسل جينفر أنيستون.

ووفقا لتصريحات جديدة لنجم المسلسل ديفيد شويمر، الشهير بتجسيده لشخصية "روس جيلر"، فإن المسلسل لن يعود من جديد.

وقال ديفيد في تصريحاته لصحيفة "جارديان"، أن الأمر لا يتعلق بالنسبة له بالمال، ولكنه فقط غير منطقي أن نعود بعد كل هذه السنوات.

وتابع، "كل ما قدم لنا من نصوص تكميلية للقصة كانت غير مقنعة"، "لماذا نعبث بالطريقة المثلى التي اختتمت بها احداث المسلسل".

وأضاف، "نحن لا نسعى لمزيد من المال ولكن نحافظ على شئ رائع حققناه معا ونرغب في أن يظل ذكرى رائعة للمعجبين للأبد.
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