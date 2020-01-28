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حفل جوائز الأوسكار سيكون صديقا للبيئة في دورته الـ 92

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد دعوات عدد من نجوم السينما في هوليوود، استجابت اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار هذا العام، للمطالبات بأن يكون حفل الضيوف صديقا للبيئة.

وخلال حفل جوائز جولدن جلوب، وجه النجم واكين فينيكس الشكر للجنة المنظمة للحفل، بعد أن قدموا وجبات لضيوف الحفل نباتية فقط.

وهو ما قررت اللجنة المنظمة للأوسكار اتباعه، حيث ستكون الوجبات المقدمة لضيوف الحفل نبايتة، بالإضافة لأنه سيتم حظر استخدام زجاجات المياه البلاستيكية.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار الـ 92 عن اسماء عدد من النجوم الذين سيقدمون رسميا جوائز الحفل بدورته المرتقبة خلال عام 2020 الجاري.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه من ضمن الأسماء التي اختيرت لتقديم جوائز الأوسكار هذا العام، كل من النجم رامي مالك، والنجمة أوليفيا كولمان، والنجم ماهرشالا علي، والنجمة ريجينا كينج.

وضمت هذه القائمة من الأسماء، الأربعة فنانين الحائزين على جوائز الأوسكار بفئة التمثيل في دورة الأوسكار من العام الماضي.

حيث حصد رامي مالك جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody، وحصدت أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي عن دورها في فيلم The Favourite.

كما حصد ماهرشالا علي جائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن دوره في فيلم Green Book، في حين حصدت ريجينا كينج جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk.
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