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الفلبين توقف تأشيرات دخول الصينيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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توقفت الفلبين عن إصدار تأشيرات وصول للمواطنين الصينيينن، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإبقاء الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا خالية من فيروس جديد أسفر عن مقتل 106 شخص وإصابة أكثر من 4500 اخرين منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

لم تكن هناك حالات مؤكدة في الفلبين منذ اندلاع فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين، ولكن تم التأكد من الإصابات في اليابان ونيبال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.

وقال خايمي مورينتي، مسئول بمكتب الهجرة الفلبيني، في بيان "إننا نتخذ هذا الإجراء الاستباقي لإبطاء السفر وربما المساعدة في منع دخول 2019 nCov" في إشارة إلى الفيروس. كما قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الصحية تراقب أكثر من 11 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

تم تقديم تسهيلات "التأشيرة عند الوصول" للمواطنين الصينيين منذ عام 2017، في محاولة لتعزيز السياحة. ومن بين المؤهلين المستثمرين ورجال الأعمال والرياضيين والمندوبين إلى المؤتمرات الدولية والمجموعات السياحية.

استحوذ السائحون الصينيون على 22 ٪ من 7.5 مليون زائر للفلبين بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، مما يجعل الصين ثاني أكبر بلد تزور البلاد.

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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان فيروس كورونا الفلبين توقف تأشيرات دخول الصينيين

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