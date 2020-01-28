رئيس أتلتيكو مدريد ينسحب من صفقة نجم باريس سان جيرمان

فجر إنريكي سيريزو رئيس مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد عدم وجود مفاوضات من الأساس للحصول على خدمات الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .

في الوقت الذي دافع فيه رئيس النادي عن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني بسبب الإنتقادات التي تعرض لها بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة القليلة الماضية .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها سيريزو أكد أنه يوجد بعض الأمور الصعبة لكن فيما يخص صفقة كافاني لدينا مهاجمين كبار في الفريق وهو يحدث فيما يخص إهدار الفرص ما هو إلا قلة حظ فقط .

وواصل " ننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة خاصًة مع قرب إنتهاء سوق الإنتقالات الشتوية ستظهر بعض الشائعات فيما يخص مصير بعض اللاعبين لكن علينا تحري الدقة في نقل الأخبار .

وأنهى " أعتقد أن الإنتقادات التي توجه إلى سيميوني هدفها النيل من الفريق وتركيزه ويجب أن نضع في الحسابن عدم قدرة أي فريق إسباني على الإبقاء وترك القيادة الفنية لمدرب خلال ثمانية أعوام فكلنا ثقة في دييجو.