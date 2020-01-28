Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس أتلتيكو مدريد ينسحب من صفقة نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

فجر إنريكي سيريزو رئيس مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد عدم وجود مفاوضات من الأساس للحصول على خدمات الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .

 

في الوقت الذي دافع فيه رئيس النادي عن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني بسبب الإنتقادات التي تعرض لها بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة القليلة الماضية .

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها سيريزو أكد أنه يوجد بعض الأمور الصعبة لكن فيما يخص صفقة كافاني لدينا مهاجمين كبار في الفريق وهو يحدث فيما يخص إهدار الفرص ما هو إلا قلة حظ فقط .

 

وواصل " ننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة خاصًة مع قرب إنتهاء سوق الإنتقالات الشتوية ستظهر بعض الشائعات فيما يخص مصير بعض اللاعبين لكن علينا تحري الدقة في نقل الأخبار .

 

وأنهى " أعتقد أن الإنتقادات التي توجه إلى سيميوني هدفها النيل من الفريق وتركيزه ويجب أن نضع في الحسابن عدم قدرة أي فريق إسباني على الإبقاء وترك القيادة الفنية لمدرب خلال ثمانية أعوام فكلنا ثقة في دييجو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي كافاني سيميوني باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

منذ أقل من نصف ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ليفربول السابق يفتح النار على كلوب : شخص مُحبط وغير ذكي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شبورة وغيوم وأمطار

منذ ساعتين

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 18 ساعة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

كوستا على رادار نابولي

الصفقة تمت بالفعل.. كافاني في مدريد الموسم المقبل

سيميوني يريد كافاني في اتلتيكو مدريد

كوستا يفجر قنبلة في أتلتيكو مدريد

سيميوني يُصر على التعاقد مع مدافع برشلونة

خطة أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

06:42 ص

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

08:12 ص

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status