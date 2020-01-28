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ألمانيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلنت ألمانيا عن أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا القاتل الذي اندلع في الصين، وقالت وزارة الصحة في بافاريا في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه تأكد إصابة رجلا في بلدة شتارنبرج على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ بالفيروس، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الصحة في بافاريا في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت إن المريض في "حالة جيدة" ومعزول تحت الملاحظة الطبية. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل عن عمر المريض أو جنسيته.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه "تم إبلاغ الأشخاص الذين كانوا على اتصال (بالمريض) بالتفصيل عن الأعراض المحتملة وتدابير النظافة الصحية وقنوات انتقال العدوى".

كما قال مسؤولون إنه أودت سلالة جديدة من فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء الصين بحياة أول ضحية لها في بكين، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 106، وحذرت الولايات المتحدة المواطنين من الرحلات إلى البلاد، وتراجعت الأسواق المالية مرة أخرى حول التأثير المحتمل على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

في خضم قلق متزايد بشأن الفيروس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع ضحايا الفيروس باستثناء ستة كانوا موجودون في ووهان بمقاطعة هوبى. رغم أنه تم تأكيد حالات الإصابة بالفيروس في بلدان أخرى، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات خارج الصين.

أصبحت المدينة ذات 11 مليون نسمة، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، الآن قيد الإغلاق الفعلي. وأظهرت لقطات مشتركة على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" التي تشبه تويتر في الصين، سكان المجمعات السكنية في المدينة وهم يهتفون "ووهان، يمكنك تخطي ذلك!" وهم يرددون النشيد الوطني من نوافذهم.

وقد قالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد القتلى اليوم الثلاثاء ارتفع من 81 منذ اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 4515 منذ 27 يناير، مقارنة بـ 2835 في اليوم السابق.

تراجعت الأسهم العالمية، وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفض اليوان الصيني إلى أضعف مستوياته في عام 2020 مع قلق المستثمرين من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء حظر السفر خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي مدتها الصين في محاولة لإبقاء الناس فى المنزل.

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