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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 بث مباشر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:17 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"
وادي دجلة ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "الدور نصف النهائي"
أستون فيلا ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"
ميلان ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
العين ضد بونيودكور، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

السيلية ضد شاهر خودرو، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

الريان ضد استقلال طهران، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الأهلي ضد استقلال دوشنبه، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
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