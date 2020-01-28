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عاجل.. برشلونة يكسر قوانين التعاقدات من أجل مورينو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا يجري على قدم وساق من أجل إتمام الصفقة قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وفي تصريحات صحفية تناقلتها " ماركا " الإسبانية أكد رئيس البلوجرانا أنه لا يمكن لأي أحد التحدث عن اللاعبين الذين ينتموا إلى فرق أخرى لكن رودريجو مورينو يبقى على طاولة إهتمامات الفريق للحصول على خدماته من أجل تعويض غياب سواريز .

 

وأردف " لا أعلم من الممكن أن يقوم سيتين بالإعتماد على أحد النجوم من اللاماسيا فالمدرسة تتوفر على مواهب مثل الجواهر ومن الممكن أيضًا أن يطلب ضم نجوم من خارج الفريق وفي جميع الحالات سوف نتخذ القرار الذي نرى فيه المصلحة العامة .

 

وأنهى حول مستقبل ميسي أنه سوف يرحل عن الفريق في الوقت الذي يريده ولا يقدر أحد على فرض رأي عليه لكن أرى أن اللاعب علاقته مع برشلونة ستستمر إلى الأبد وهو الذي مازال قادر على تقديم المزيد والمزيد لفترات طويلة داخل أرضية الميدان .

 

وتعتبر تلك المرة الاولى منذ فترة طويلة التي يخرج فيها رئيس نادي يتحدث عن قرب ضم ناديه لأحد النجوم في أندية أخرى ما جعل بارتوميو يكسر قوانين التعاقدات .

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الكلمات المفتاحية

مورينو برشلونة الدوري الاسباني

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