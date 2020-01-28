مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه يستضيف فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الثلاثاء 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه وسوف تقام المباراة بين فريق ليستر سيتي وفريق أستون فيلا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي كالتالي :-

شمايكل - ايفنز - سويونشو - تشيلويل - ريكاردو بيريرا - نديدي - بيريز - بارنيس - جيمس ماديسون - جيمي فاردي - تيليمانياس.





مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه وسيشارك جيمي فاردي في المباراة بعد تأكد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة وست هام يونايتد والتي أقيمت على ملعب الكينج باور في اطار منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا :-

بيبي رينا - كونسا - هاوس - مينجز - تارجيت - أحمد المحمدي - دوجلاس لويز - محمود حسن تريزيجيه - غريليتش - ساماتا - ناكمبا.





مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم| بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي يلا شوت| رابط ماتش استون فيلا| هدف تريزيجيه وانتهت مباراة الذهاب بين فريق أستون فـيلا وفريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور بنتيجة هدف لكل فريق، مما قد يجعل فرصة الفيلا اكبر في التأهل لدور النهائي من البطولة، حيث سيخوض مباراة الإياب على ملعب الفيلا بارك ووسط جماهيره.



