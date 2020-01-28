مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر مباراة ميلان وتورينو بث حي ميلا مشاهدة مباراة ابراهيموفيتش zlatan ibrahimovic يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 تجمع بين ميلان ونظيره تورينو، ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، فى لقاء قوي يسعي فيه الروسينيري للإستمرار فى طريق الإنتصارات بينما يسعي تورينو أيضًا لتحقيق الفوز، فى مباراة سيقودها الحكم فابريزيو باسكوا.





مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر مباراة ميلان وتورينو بث حي ميلا مشاهدة مباراة ابراهيموفيتش zlatan ibrahimovic موعد مباراة ميلان وتورينو بكأس إيطاليا





مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر مباراة ميلان وتورينو بث حي ميلا مشاهدة مباراة ابراهيموفيتش zlatan ibrahimovic يحل فريق تورينو ضيف على ميلان يوم الثلاثاء فى ربع نهائي كأس إيطاليا فى مباراة ستنطلق فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.





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مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر مباراة ميلان وتورينو بث حي ميلا مشاهدة مباراة ابراهيموفيتش zlatan ibrahimovic تذاع مباراة ميلان وتورينو على قناة beIN Sport HD 4 فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.





مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر مباراة ميلان وتورينو بث حي ميلا مشاهدة مباراة ابراهيموفيتش zlatan ibrahimovic ويذكر أن ميلان تأهل للدور ربع نهائي من كأس إيطاليا بعد الفوز على فريق سبال بثلاثيه مقابل لاشئ بينما تأهل فريق تورينو عقب الفوز على جنوي بركلات الترجيح.