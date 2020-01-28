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مي كساب تطرح أغنيتها الجديدة "أنا" اليوم على قناتها على يوتيوب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:25 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت المطربة مي كساب، برومو أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "أنا"، على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، والتي سيتم طرحها اليوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعلقت مي، قائلة:" أنا كلمات علي ومزاج، ألحان وتوزيع أوكا، تسجيل وماستر جورج يعقوب vedieo by / Mia elmahdy".

كليب "ببساطة"
وقد طرحت مي، مؤخراً أحدث كليباتها الغنائية "ببساطة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع المطرب فريد غنام، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أنور حسام الدين، توزيع أوكا.

جدير بالذكر أن الفنانة مي كساب يعرض لها حالياً مسلسل"اللعبة"، الذي تلعب فيه دور "شيماء"، وهى مريضة نفسية تعاني من الصرع.

وتدور أحداث "اللعبة" فى إطار كوميدي، حيث يقوم شيكو بدور وسيم، حيث يملك فندقا سياحياً وتواجه العديد من المواقف الكوميدية مع الجهات السياحية.

يشارك في المسلسل العديد من الابطال على رأسهم هشام ماجد ، ومحمد ثروت ، واحمد فتحي بجانب الفنانة مي كساب، وميرنا جميل، وأيضا دعاء رجب.

"اللعبة" من إعداد وتأليف كل من أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب،وإخراج معتز التوني، ويعرض على شبكة الانترنت من خلال منصة watch


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