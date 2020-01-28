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تعرف على عدد مشاهدات "الصعيد يا دولة" لحكيم (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب الشعبي حكيم، أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات  "يويتوب".

ونجح الكليب حتى الآن في حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة منذ طرحه في 23 يناير الجاري.

وحققت الأغنية رواجًا لدى الجمهور، حيث حازت على إعجاب الكثير وهي من كلمات عصام حجاج، وتلحين تامر حجاج.

"الموضة السنة دي"
ومؤخرًا طرح حكيم، كليب أغنيته الجديدة "الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها في 16 يونيو الجاري.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا الفجر الفني الصعيد يا دولة اغنية

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