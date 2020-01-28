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مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:44 ص
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مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه
مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه
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مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة"، مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي ونظيره استقلال دوشنبه، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019-2020.

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي ويشارك الأهلي في دوري أبطال آسيا، بما حصد المركز الرابع من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف النصر صاحب اللقب، والهلال الزصيف، وفريق التعاون صاحب المركز الثالث، فيما تأهل استقلال دوشنبه إلى البطولة الآسيوية بعدما توج بلقب الدوري الطاجيسكتاني الموسم الماضي برصيد 51 نقطة.

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا:-

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا:-

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي أمام استقلال دوشنبه:-

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الاهلي السعودي يفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بسبب معاناتهم من الإصابات، فيما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم
خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد
خط الوسط: يوسف البلايلي - جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - عبد الفتاح عسيري
خط الهجوم: دجانيني تافاريس - حسين المقهوري

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