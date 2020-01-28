نجم ليفربول السابق يفتح النار على كلوب : شخص مُحبط وغير ذكي

فجر لاعب الريدز المعتزل جون ألدريدج مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن فتح النار على الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بسبب إعتماده على بعض اللاعبين بصورة أساسية دون إراحتهم وعلى رأس هولاء اللاعبين المصري محمد صلاح .

وأكد ألدريدج في تصريحات صحفية نقلها موقع ليفربول إيكو أن مباراة شروزبري كانت التأكيد على ما يريد قوله وإعادتها يعتبر أمر مؤسف للغاية وقرار إشراك يورجن كلوب للاعبين البدلاء فقط من دون الأساسيين يعتبر أمر غير ذكي بالمرة .

وأكمل " يوجد بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة من أمثال شاكيري وماتيب بالإضافة إلى أوريجي ونابي كيتا يرغبون في الحصول على فرصة أساسية ولا يوجد أفضل من فرصة المشاركة في بطولة كأس الاتحاد .

وواصل " الأمر يؤكد أن كلوب يعتبر مُحبط في بعض الأحيان ويجب عليه الخروج من تلك الطريقة والتفكير في بعض الأشياء التي يجب رؤيتها بصورة أوضح خاصًة أن الفريق سيحتاج إلى دعم جماهيره من أجل تخطي العقبة التي من المفترض أنها كنت تُغلق من البداية .

وأنهى " يوجد بعض اللاعبين يجب أن يحصلوا على راحة مثل صلاح وفان دايك بالإضافة إلى القائد هندرسون والحارس أليسون بيكر الذين شاركوا في أغلب فترات الموسم .