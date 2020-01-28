لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط ماتش الزمالك يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك اليوم سادت حالة من الطمأنينة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد أنباء أفادت عن الموعد النهائي الخاص بعودة نجم الفريق المصاب محمود عبد العزيز والذي سيسافر إلى ألمانيا يوم السبت المقبل من أجل الخضوع إلى فحص طبي بعد إجراءاه لعملية الرباط الصليبي التي تعرض لها في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 .





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط ماتش الزمالك يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك اليوم وفي تصريحات متلفزة لقناة ناديه الجديدة أكد عبد العزيز أنه من الممكن أن يعود للملاعب في فترة أقل من أربعة أشهر والزيارة الجديدة لألمانيا سوف تحدد الأمر وأريد أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على الإهتمام بإصاباتي وتوفير كافة سبل العلاج .





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط ماتش الزمالك يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك اليوم في الوقت الذي شدد فيه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأبيض على الثقة الكاملة التي يتوفر عليها عبد العزيز وإتاحة الفرصة له عقب العودة من الإصابة مع إشتراط إستعادة المستوى في فترة زمنية قصيرة لمنافسة طارق حامد وفرجاني على مكان أساسي في التشكيل .





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط ماتش الزمالك يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك اليوم هذا ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي وادي دجلة اليوم الثلاثاء قبل المباراة الختامية في دور المجموعات التي ستقام ضد فريق نادي أول أغسطس الأنجولي والتي سيريح فيها الفريق الأبيض من ثمانية إلى تسعة لاعبين بعد ضمان التأهل للدور المقبل .



