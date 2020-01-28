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مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:27 ص
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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية ستجمع نادي الزمالك ضد نادي وادي دجلة، فى لقاء سيقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ويسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط خلال المباراة التى ستجمع بينهما اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة ببطولة الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW يحل وادي دجلة ضيف على الزمالك ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW التقي كل من الزمالك ووادي دجلة فى 18 مباراة من قبل حقق الفارس الأبيض الفوز خلال 11 مباراة وفاز وادي دجلة فى لقاء وحيد وحسم التعادل 6 مباريات، وسجل لاعبي الزمالك 35 هدف مقابل 15 هدف لفريق دجلة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى ، محمد عبدالشافى،
خط الوسط : طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف اوباما ، محمد أوناجم
خط الهجوم : مصطفى محمد

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط أمام وادي دجلة للإستمرار فى النتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر الآن عبر  O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما وادي دجلة فى المركز ال 12 برصيد 13 نقطة.

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