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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:32 ص
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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة
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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية ستجمع نادي الزمالك ضد نادي وادي دجلة، فى لقاء سيقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ويسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط خلال المباراة التى ستجمع بينهما اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة ببطولة الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان يحل وادي دجلة ضيف على الزمالك ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان التقي كل من الزمالك ووادي دجلة فى 18 مباراة من قبل حقق الفارس الأبيض الفوز خلال 11 مباراة وفاز وادي دجلة فى لقاء وحيد وحسم التعادل 6 مباريات، وسجل لاعبي الزمالك 35 هدف مقابل 15 هدف لفريق دجلة.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى ، محمد عبدالشافى،
خط الوسط : طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف اوباما ، محمد أوناجم
خط الهجوم : مصطفى محمد

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط أمام وادي دجلة للإستمرار فى النتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الزمالك الان ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما وادي دجلة فى المركز ال 12 برصيد 13 نقطة.

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