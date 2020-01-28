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خبير في الكرة الفرنسية يوضح إمكانية انتقال مبابي إلى ليفربول

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:27 ص
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مبابي
مبابي
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية أن إسم مبابي ارتبط بشكل كبير للانتقال إلى ليفربول، خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى انتشار وسم "مبابي 2020" بشكل كبير على تويتر.

وذكرت أن مبابي قد يعزز تشكيلة ليفربول خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع انتشار أخبار تفيد بأن اللاعب الشاب يرغب في الانتقال إلى البريمرليغ.

وأوضح جوليان لورنس الخبير في شؤون كرة القدم الفرنسية عن إمكانية انتقال النجم الصاعد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال، "الأمر بسيط جدًا، إذا كان بإمكان ليفربول دفع 300 مليون يورو أو ربما 350 مليون بالمكافآت، ووضع ذلك على الطاولة، فإن هذا ما سيطالب به باريس من أي فريق يرغب في ضم مبابي".

وتابع، "إذا كان ليفربول قادرًا على تحمل هذه الأموال، ومنحه الراتب الذي يريده، فسوف يفكر في هذا العرض كل يوم من أيام الأسبوع".

وواصل، "ريال مدريد هو حلم مبابي بكل تأكيد، ومن المؤكد أنه سيلعب في البرنابيو يوما ما، لكنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ولديه الكثير من الوقت للذهاب واللعب في مدريد".

وأتم حديثه، "مبابي يرغب في اللعب بالدوري الانجليزي، وليفربول عامل جذب للغاية لأي لاعب كبير في العالم للعب تحت قيادة يورجن كلوب".

ويعد مبابي إحدى ألمع المواهب الشابة في عالم كرة القدم اليوم، ويراه كثيرون الخليفة المنتظرة للنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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مبابي ليفربول الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي الدفاع القانوني عن ترامب أوضح

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