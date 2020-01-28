مورينيو يستهدف الإنقضاض على نجم ميلان

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي بحثه عن المهاجم القوي القادر على تعويض غياب الدولي الإنجليزي هاري كين الذي ستبعده الإصابة عن صفوف الفريق لفترة زمنية طويلة .

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز الحصول على خدمات الدولي البولندي كريستوف بيونتيك مهاجم فريق نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن الميلان يرغب في بيع لاعبه البولندي بصورة نهائية أو معارًا مع وضع بند أحقية الشراء ولكن بصورة إلزامية .

ومن المُنتظر أن يطلب الفريق الإيطالي ما بين 28 إلى 30 مليون يورو للسماح لنجمه البولندي صاحب الأربعة وعشرين عامًا في الرحيل عن صفوف الفريق .

لكن إدارة السبيرز لن توافق على دفع هذا المبلغ الذي تراه باهظًا على لاعب في مثل هذا العمر والذي لم يتوفر على خبرات تسمح بدفع هذا المبلغ من أجل الحصول على خدماته .

وسيكون لزامًا على توتنهام تقديم لاعب من الفريق لتخفيض قيمة الصفقة مثل إريك لاميلا أو خوان فويث وكذلك فيكتور وانياما في إنتظار رد إدارة الميلان النهائي على عرض توتنهام المطروح .