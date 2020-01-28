Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع إنجليزي ثنائي على ضم نجم عربي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإنجليزية لندن عن وجود صراع بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونظيرتها في فريق نادي توتنهام هوتسبيرز من أجل الحصول على خدمات نجم عربي وضمه إلى صفوف البريميرليج الموسم الجاري .

 

وقال راديو مونت كارلو أن الجزائري إسلام سليماني الذي يلعب في صفوف فريق نادي موناكو الفرنسي معار من ليستر سيتي الإنجليزي بات على مقربة من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد وهو الذي إنضم إلى نادي الإمارة الفرنسية على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الثعالب .

 

ويعتبر سليماني واحد من النجوم المطلوبين في توتنهام بناء على طلبات جوزيه مورينيو لسد العجز الذي خلفه غياب الانجليزي هاري كين بداعي الإصابة كما أن مانشستر يونايتد بدأ في إجراء محادثات مع وكيل أعمال اللاعب والمقربين منه لإقناعه بإرتداء قميص الشياطين الحمر قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية .

 

يُذكر أن تألق سليماني جعل الكثير من الأندية الأوروبية تضع عينها على التوقيع معه خاصًة أنه بدأ بصورة طيبة في الليج آن قبل أن يخرج من حسابات المدير الفني الإسباني للفريق الفرنسي روبرتو مورينيو .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سليمانى توتنهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ ثلث ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 10 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

22 نجم غيروا وجهتهم في اللحظات الأخيرة.. من بينهم محمد صلاح

زيدان مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

بعد ضم غزال.. الدوري الإنجليزي يحتضن 10 لاعبين عرب هذا الموسم

توتنهام يكتسح هيديرسفيلد برباعية (فيديو)

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لخطف نجم السبيرز

صراع أوروبي شرس على نجم إنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status