الصدمات لا تتوقف في أرسنال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال صدمة جديدة وذلك بتعرض الدولي الالماني شكودران موستافي مدافع الفريق إلى الإصابة خلال مواجهة فريق نادي بورنموث لحساب مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الانجليزي .

وخرج مارتينيز حارس مرمى الجانرز من أجل التعامل مع إحدى الكرات الطولية لكنه إصطدم بالألماني الذي سقط على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة التاسعة والخمسين من زمن المباراة .

وعلى الفور قام الجهاز الطبي بالنزول إلى أرضية الملعب وحاولوا علاج اللاعب الذي لم يقدر على مواصلة المباراة بسبب إصابة قوية على مستوى الكاحل .

وتم نقله على محفة حتى أصبح خارج أرضية الملعب ولعب بدلًا منه الشاب روب هولدينج ما جعل الجمهور يصفق له أثناء المغادرة من أجل الدعم والمساندة بعد الإصابة التي تبدو قوية .