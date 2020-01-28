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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شبورة وغيوم وأمطار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن طقس اليوم الثلاثاء، 28 يناير الجاري، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح نشطة أقصى الغرب.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلًا نهارا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا مع فرصة سقوط أمطار، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، ويشهد شمال الصعيد طقسًا معتدلًا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، وغائم أحيانًا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تشهد طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22
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