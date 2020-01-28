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عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:30 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني أنها تعتزم التقدم بإحتجاج رسمي لدى الاتحاد الافريقي على تعيين الحكم الدولي المغربي رضوان جيد لإدارة مباراتهم ضد الاهلي يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

 

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها الأمين العام للفريق السوداني أكد أن فريقه إعترض على تعيين جيد للمباراة خاصًة وأن الفريق دائمًا ما يعاني من حكام شمال القرة السمراء .

 

وأضاف " لا نثق في رضوان جيد وتعيينه حكمًا للمباراة يعتبر تحامل علينا ومجاملة للأهلي خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نعترض فيها على تعيين حكام من شمال أفريقيا .

 

وواصل " حينما أرسل الكاف حكامًا من الجزائر لإدارة مباراتنا ضد النجم الساحلي التونسي كان المراقف من المغرب وقررنا الإعتراض على ذلك " .

 

وأنهى " حكام جنوب أفريقيا ووسطها لا يقومون بالتحكيم لنا ويجب أن نفكر جميعًا في تنفيذ مشروع الفريق وأن لا تضيع إستثماراتنا هباء بسبب صافرات مشوهه.

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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الهلال المغربي رضوان جيد

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