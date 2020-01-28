ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد وادي دجله

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي وادي دجلة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن.





ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك ودجلة كالآتي:





1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الاتحاد السكندري 25 نقطة

4- الزمالك 24 نقطة

5- بيراميدز 23 نقطة

6- الإنتاج الحربي 21 نقطة

7- انبي 20 نقطة

8- سموحة 19 نقطة

9- حرس الحدود 18 نقطة

10- الإسماعيلي 18 نقطة

11- المصري 16 نقطة

12- وادي دجلة 13 نقطة

13- طنطا 13 نقطة

14- مصر المقاصة 12 نقطة

15- طلائع الجيش 12 نقطة

16- أسوان 12 نقطة

17- الجونة 12 نقطة

18- اف سي مصر 11نقطة