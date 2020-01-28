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عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:10 ص
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محمد أيمن
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تحوم
الشكوك حول نية الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي في إستقطاب نجم
الريدز فريق نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .
وأكدت
بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الانجليزية لندن أن إدارة الجانرز ترغب في
الحصول على خدمات الدولي السويسري شيردان شاكيري لتدعيم صفوف المدفعجية .
ونقلت
صحيفة " تليجراف " البريطانية أن اللاعب لم ينح في فرض إسمه على
التشكيلة الأساسية لكتيبة الالماني يورجن كلوب ما جعل ميكيل أرتيتا يريد التحصول
على توقيعه .
وإرتبط
إسم اللاعب البالغ من السن ثمانية وعشرين عامًا بالرحيل عن فريقه صوب الدوري
الإيطالي بعد وجود عرض رسمي من نادي روما للحصول على خدماته لكن إدارة النادي رفضت
.
في
الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الفريق اللندني رأي اللاعب ومديره الفني فيما يخص
الحصول على خدماته أو رفض العرض المقدم .
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