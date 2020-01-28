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عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تحوم الشكوك حول نية الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي في إستقطاب نجم الريدز فريق نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

 

وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الانجليزية لندن أن إدارة الجانرز ترغب في الحصول على خدمات الدولي السويسري شيردان شاكيري لتدعيم صفوف المدفعجية .

 

ونقلت صحيفة " تليجراف " البريطانية أن اللاعب لم ينح في فرض إسمه على التشكيلة الأساسية لكتيبة الالماني يورجن كلوب ما جعل ميكيل أرتيتا يريد التحصول على توقيعه .

 

وإرتبط إسم اللاعب البالغ من السن ثمانية وعشرين عامًا بالرحيل عن فريقه صوب الدوري الإيطالي بعد وجود عرض رسمي من نادي روما للحصول على خدماته لكن إدارة النادي رفضت .

 

في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الفريق اللندني رأي اللاعب ومديره الفني فيما يخص الحصول على خدماته أو رفض العرض المقدم .

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