عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول

تحوم الشكوك حول نية الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي في إستقطاب نجم الريدز فريق نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الانجليزية لندن أن إدارة الجانرز ترغب في الحصول على خدمات الدولي السويسري شيردان شاكيري لتدعيم صفوف المدفعجية .

ونقلت صحيفة " تليجراف " البريطانية أن اللاعب لم ينح في فرض إسمه على التشكيلة الأساسية لكتيبة الالماني يورجن كلوب ما جعل ميكيل أرتيتا يريد التحصول على توقيعه .

وإرتبط إسم اللاعب البالغ من السن ثمانية وعشرين عامًا بالرحيل عن فريقه صوب الدوري الإيطالي بعد وجود عرض رسمي من نادي روما للحصول على خدماته لكن إدارة النادي رفضت .

في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الفريق اللندني رأي اللاعب ومديره الفني فيما يخص الحصول على خدماته أو رفض العرض المقدم .