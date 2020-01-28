نقيب الصحفيين: نواجه حروبا متعاقبة على الوعي والعقل



وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عنوانه إيجابيًا، وهو تطوير الصحف القومية، ولا أحد يستطيع الاعتراض على هذا لأنه أمر يدعو إليه الجميع منذ فترة.



وأوضح أن الحكومة تتحمل منذ عام 2011 أعباء مالية كبيرة لدعم المؤسسات الصحفية القومية، وهو أمرًا يعلمه الجميع ولذا ندعو للتطوير، مشيرا إلى أن المؤسسات القومية هي مكون رئيسي للقوى الناعمة في الدولة، وهي ليست الصحافة الورقية فقط، وإنما الإلكترونية أيضا.



وتابع: الصحافة في مصر وخاصة الصحافة القومية تواجه أجيال متعاقبة من الحروب على الوعي والعقل، ويجب علينا الحفاظ على أسلحتنا في مواجهة هذه الحروب.



قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستعقد اجتماعا كان مقررًا مسبقًا يوم الخميس، لمناقشة ما تم إقراره باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع أسامة هيكل، وزير الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة وقف التعيينات بالمؤسسات القومية.