"الغرف التجارية" تكشف تأثير "كورونا" على الوارادات المصرية من الصين



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الصين بلد كبيرة جدا وانتشار فيروس كورونا حتى الآن محدود في ولايتين فقط، مؤكدا أن الحكومة الصينة تعمل على مختلف المجالات لإحتواء انتشار الفيروس.



وأوضح أن الصين تعتبر مصنع كبير وفي حال انتشار الفيروس بكافة أنحائها فإنه هذا سوف يؤثر على الوارادات القادمة من الصين وأوروبا بصفة عامة، لأن حجم الصادرات الصينية للعالم تقدر بقيمة 5 تريليون دولار، وتتضمن الأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية والملابس وأدوات التجميل.



قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن واردات مصر من الصين، تمثل 16 مليار دولارًا بما يمثل 20-25% من إجمالي الواردات المصرية، نافيًا تأثر الميزان التجاري بين مصر والصين حتى هذه اللحظة بانتشار فيروس كورونا، نظرا للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الصين لإحتواء انتشاره.