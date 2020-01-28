داعية إسلامي: "أخدنا ليل الغرب وقاطعنا نهاره"



وأضاف "رضا"، خلال استضافته في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن الاستثمار في البشر من أهم الأمور التي يجب علينا دعمها نظرًا لأهميتها، مستنكرا تعامل البعض مع الآخر والآراء المختلفة على أنها دنس، وهذه أزمة كبيرة مشددًا على أهمية أن نحترم الرأي الآخر.



وأكد الداعية الإسلامي، أنه يجب تغيير الثقافات التي تدافع عن التشدد والآراء غير الوسطية واحترام الآخر وإعلاء مبدأ المواطنة، مضيفا: "تم تغييب العقل في معظم الأمور واستغل البعض هذا ما أدى لتخبط الآراء.. المجتمعات في الغرب تعمل طوال النهار.. لكن إحنا أخدنا ليل الغرب وقاطعنا نهاره".

قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي، إن إعمال العقل من أهم الأمور التي يجب علينا النظر إليها، والبعض لا يقدر هذه النعمة، معلقا: "هذه النعمة أصبحت في بعض الأحيان من أنواع النقص بسبب إحداث الحروب بين الدين والعلم".