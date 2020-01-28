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ضحية التنمر "زلابية" توجه رسالة قوية لخطيبها السابق (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:46 ص
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ضحية التنمر
ضحية التنمر
أشرقت حفني
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قالت هدير محمد، الشهيرة بـ"زلابية"، ضحية التنمر، إنها عقب فسخ خطوبتها في اليوم الثاني بسبب تعرضها للتنمر على وسائل الاجتماعي، ظلت في منزلها لمدة أسبوع لا تخرج بسبب حزنها الشديد.

وأضافت "زلابية"، خلال استضافتها، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن أشقاءها عندما تواصلوا مع خطيبها السابق لمعرفة أسبابه لفسخ الخطوبة، كان رده "بسبب الفيديوهات الي نزلت على السوشيال ميديا"، معلقة: "طيب أنا ذنبي إيه في الفيديوهات الي نزلت على السوشيال ميديا وانتشرت".

وأعربت عن حزنها وضيقها للهجوم الذي شنه عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهرها خلال خطوبتها، موجهة حديثها لخطيبها السابق: "أنت بعتني في أول الطريق إزاي هآمنلك على نفسي بعد كده؟"
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الكلمات المفتاحية

هدير محمد ضحية التنمر زلابية

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