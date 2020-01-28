مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قد يرحل عن تدريب الميرينجي نهاية الموسم الجاري.





رحيل زيدان عن ريال مدريد

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد يحمل حقيبته و يرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.





ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الإسبانية فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لم ينس أن بيريز حاول كثيرا التعاقد مع جوزيه مورينيو، قبل عودته لتدريب الفريق في الحقبة الثانية.





إدارة ريال مدريد ترفض طلب زيدان بضم بوغبا

والسبب الثاني وراء رغبة الفرنسي في الرحيل هو فشل بيريز رئيس النادي في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى النادي الملكي.





زيدان يقترب من المنتخب الفرنسي في حالة الرحيل عن ريال مدريد

وفي الوقت نفسه، ينظر نويل لو غرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى المخضرم زين الدين زيدان خليفة مثالي للمدرب الحالي ديدييه ديشامب في تدريب منتخب "الديوك" بعد كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.





ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني

وفي سياق متصل تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 46 نقطة محتلا صدراة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف برشلونة الذي تعرض لهزيمة مفاجأة في الجولة الـ21 أمام مضيفه إشبيلية بثنائية نظيفة وهي نفس الجولة التي شهدت انتصار ريال مدريد ضد بلد الوليد بهدف نظيف.



