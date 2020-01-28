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خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:09 ص
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مصطفى بدره
مصطفى بدره
أشرقت حفني
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قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن قرار تشكيل لجنة وزارية للاستثمار، وانعقاد أول اجتماع لها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من أهم الاجتماعات التي عقدتها الحكومة، نظرًا لأننا كنا نعاني من البطء في بعض القرارات الخاصة بالاستثمار.

وأضاف "بدره"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد انتقال ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، تم إسناد الملف بالكامل له لاتخاذ القرارات بشكل سريع مع الوزارات المعنية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك 17 مشروعًا من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تستقبلها مصر في الفترة الحالية، ومن هنا كانت أهمية اتخاذ قرارًا بتشكيل هذه اللجنة الوزارية، موضحا، أن اللجنة سوف تساهم في اتخاذ قرارات سريعة التنفيذ بشأن المشروعات الاستمثارية الكبرى، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وهذه الصورة عندما تصل للمستثمر الأجنبي سوف تشجعه على الاستثمار في السوق المصري، ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد.
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