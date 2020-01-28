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مفاجأة.. صحفي لبناني يكشف تخطيط قتيل فيلا نانسي لسرقة نجوى كرم وهيفاء وهبي قبل وفاته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:33 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال الصحفي اللبناني سعيد حريري، إن قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم تتسارع وتتطور بشكل كبير يوميًا، ولقد اكتشف أمورًا جديدة بالقضية.

وكشف سعيد عن التطورات الجديد في القضية من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا إن هناك مصادر مطلعة قد تتبعت شريحة الهاتف الخاص ووجدت أن الشاب السوري قد اتصل برقم عيادة الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، وحدد موعدًا للكشف بتاريخ 26 من مارس العام الماضي، وبعدها ظهر حول مكان العيادة ولم يحضر للمقابلة الذي طلبها.

وأضاف أن التحقيق أثبت أنه لاتوجد أي علاقة أو أي إتصال تم بين القتيل ونانسي أو زوجها على هواتفهم الشخصية.

وتابع أن التحقيقات كشفت عن وجود القتيل يسير حول منزل نانسي عجرم في شهر ديسمبر الماضي وكانت مرة واحدة، وهذا دليل قاطع على أن ليس هناك أي علاقة تربطه بهم ولايعمل لديهم.

واستطرد أن المصادر القضائية قد رصدت السجل الخاص بالمواضيع التي كان يبحث عنها على موقع جوجل وتبين أنه كان يريد معرفة كل شئ عن نانسي ومنزلها وزوجها ومكان منزلها ورقم عيادة زوجها وأيضُا كان يتبع نفس الأسلوب مع نجوى كرم وهيفاء وهبي.



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