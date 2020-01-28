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الزمالك ضد وادي دجلة.. تفوق زملكلوي فى تاريخ المواجهات وكارتيرون يسعي لمواصلة الإنتصارات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:17 ص
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الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية ستجمع نادي الزمالك ضد نادي وادي دجلة، فى لقاء سيقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ويسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط خلال المباراة التى ستجمع بينهما اليوم.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة ببطولة الدوري المصري

يحل وادي دجلة ضيف على الزمالك ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

التقي كل من الزمالك ووادي دجلة فى 18 مباراة من قبل حقق الفارس الأبيض الفوز خلال 11 مباراة وفاز وادي دجلة فى لقاء وحيد وحسم التعادل 6 مباريات، وسجل لاعبي الزمالك 35 هدف مقابل 15 هدف لفريق دجلة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى ، محمد عبدالشافى،
خط الوسط : طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف اوباما ، محمد أوناجم
خط الهجوم : مصطفى محمد

ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط أمام وادي دجلة للإستمرار فى النتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما وادي دجلة فى المركز ال 12 برصيد 13 نقطة.

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