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تاريخ مواجهات ليفربول أمام وست هام.. رباعيات الماضي في أذهان عشاق الريدز

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:15 ص
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ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره وست هام، مساء غداً الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام وست هام على الملعب الأولمبي بلندن، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، في تخطي عقبة وست هام، من أجل مواصلة صدارة البريميرليج وتوسيع الفارق إلى 19 نقطة مع فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، تاريخ مواجهات ليفربول أمام وست هام في السطور التالية.

تقابل ليفربول مع وست هام يونايتد في 117 مباراة قبل في تاريخ مواجهات الفريقين في كل المسابقات.

حقق الريدز الفوز في 62 مناسبة، وسيطر التعادل على 32 لقاء، بينما حقق وست هام الفوز في 23 مباراة.

ليفربول يحلم برباعيات الماضي أمام وست هام
ويأمل فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، حيث أن أخر خمس مواجهات جمعت الفريقين تمكن ليفربول من تحقيق الفوز في أربع لقاءات وبنتيجة أربع أهداف، بينما سيطر التعادل على لقاء واحد فقط، وهو لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، جمعهم من 22 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

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