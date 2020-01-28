حقيقة صورة شيرين عبد الوهاب وهي منهارة وحسام حبيب يواسيها





وقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء لمدة شهر بعد أحد تصريحاتها المسيئة لمصر.



كانت أثارت شيرين عبد الوهاب، الجدل بتصريحاتها المثيرة، خلال حفلاتها التي دائما تضعها في مأزق مع الجمهور، كما أنها أغلقت حساباتها الشخصية عبر السوشيال ميديا، بسب التعليقات السلبية من الجمهور.



وانت اخر تصريحات شيرين عبد الوهاب خلال احتفالات موسم الرياض: والتي قالت خلالها "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس".



كما صرحت: "لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم".









انتشرت صورة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت خلالها وهي تبكي بشدة وبجانبها زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يواسيها.وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة قديمة وترجع للعام الماضي بعد حفلها بدولة البحرين