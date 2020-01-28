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شاهد.. رد فعل لميس الحديدي بعد تعرضها للتنمر من أحد رواد السوشيال ميديا (فيديو)
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:42 ص
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فايقة محمد
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تعرضت الإعلامية لميس الحديدي، للتنمر من أحد رواد التواصل الاجتماعي وهو من أحد متابعي برنامجها "القاهرة الآن " أثناء مناقشتها قضية منع النقاب في المؤسسات التعليمية، حيث تلقت عدد من التعليقات على السوشيال ميديا ومن بينهم تعليقًا يتنمر عليها جاء فيه: "يا لميس إنتي مالك؟ ومال النقاب خليكي في شعرك والقصة".
فردت لميس عليه قائلة" :أنا مواطنة مصرية وهذه مشكلة المجتمع وإنت إيه مشكلتك مع شعري و(القصة)، بصراحه مش فاهمه إيه مشكلتك! مضيفة أنا هقول اسمك عادي جدًا".
وأضافت: "عندي مشكلة في قضية التنمر فأي شخص بيخالفك في وجهة نظرك ينتقد الشخص والإنسان، ويسخر مثلا من شكلي، لبسي النظارة، شعري" قائلة للشخص المتنمر: "اتكلم علي النقاب اتكلم عن القضية التي طرحناها".
يذكر أن الدائرة الاولي بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
يذكر أن رئيس جامعة القاهرة السابق أصدر قرار بحظر عمل المنتقبات بالجامعة مما جعل المحامي محمد مهران إقامة أربع دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلاً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة مطالباً إلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس
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