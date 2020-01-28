شاهد.. لميس الحديدي تتعرض للتنمرعلى الهواء



وردت الحديدي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على المتابع الذي تنمر بها، قائلة: "يعني إيه وأنا مالي.. أنا مواطنة مصرية وهذه قضية تخص المجتمع وإنت إيه مشكلتك مع شعري والقٌصة؟".



وتابعت: "على فكرة ده تنمر، وأنا دايما عندي مشكلة كبيرة بسبب شعري والقُصة والباروكة اللي هي مش موجودة أصلا.. بس دايما حجة البليد هي التنمر".



وناقشت الحديدي، في حلقة يوم الاثنين، من برنامجها، قرار المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة.



تعرضت الإعلامية لميس الحديدي، للتنمر، على الهواء، أثناء طرحها لآراء متابعي برنامجها، بشأن قرار المحكمة في منع ارتداء النقاب بالجامعات، حيث وجه لها أحد متابعي البرنامج حديثه قائلا: "وأنتي مالك يالميس ومال النقاب؟.. خليكي في شعرك والقُصة".