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عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:38 ص
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كارتيرون
كارتيرون
أحمد عصام
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يلتقي فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق وادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع فريق مازيمبي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في المباراة الأخيرة له قبل موقعة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيلة التي سيدخل بها مباراته ضد وادي دجلة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

محمد ابو جبل - حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد اوناجم - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد برصيد 24 نقطة.

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