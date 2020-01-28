كريم عبد العزيز: والدي رفض دخولي معهد فنون مسرحية.. وهذا الشخص ساعدني



وأضاف خلال لقائة في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس "ان من ساعده على دخول المعهد الأستاذ شوقى السيد، لافتًا إلى أنه قابله قبل دخوله المعهد، وطلب منه مساعدته وحصل عليها بالفعل.



وتابع: "عندما جاء الدور على والدي المخرج محمد عبد العزيز، فى تصحيح ورقة الامتحان قام الدكتور شوقى السيد ونزع اسمه من على الورقة فسأل شوقى السيد ما رأيك فى صاحب هذه الورقة فقال له ممتاز".









كشف الفنان كريم عبد العزيز، أن والده المخرج الراحل محمد عبد العزيز، كان يرفض دخوله بشدة معهد فنون مسرحية، بالرغم مت رغبته الملحة في الالتحاق بالمعهد.