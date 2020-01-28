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وزيرة الهجرة تداعب ابنها على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:32 ص
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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
أشرقت حفني
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داعبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ابنها الأكبر على الهواء، قائلة: "ده حبيب أمه"، موضحة: "هو يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الشخصيات الملتزمة جدًا والمتميزة في الدراسة، معلقة: "بيوحشني وهو علطول في قلبي".

وأعربت "مكرم"، خلال استضافتها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن سعادتها بابنيها أندرو وجون، وأنها فخورة بهما، مؤكدة أن أبنائها الثلاثة لهم نفس المعزة، وتتمنى أن يكونوا في صحة جيدة، وأن يكون مستقبلهم مشرقًا.

وتابعت: "جون الصغير معظم صفاته الشخصية تشبهني، وأندرو، أهتم بمعرفة رأيه فيما يخص مبادرات شباب الجيل الثاني والثالث، باعتباره من ضمن هذه الفئة ويساعدني بشكل كبير في تطويرها".
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم محمد الباز

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