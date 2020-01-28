وزيرة الهجرة تداعب ابنها على الهواء (فيديو)



وأعربت "مكرم"، خلال استضافتها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن سعادتها بابنيها أندرو وجون، وأنها فخورة بهما، مؤكدة أن أبنائها الثلاثة لهم نفس المعزة، وتتمنى أن يكونوا في صحة جيدة، وأن يكون مستقبلهم مشرقًا.



وتابعت: "جون الصغير معظم صفاته الشخصية تشبهني، وأندرو، أهتم بمعرفة رأيه فيما يخص مبادرات شباب الجيل الثاني والثالث، باعتباره من ضمن هذه الفئة ويساعدني بشكل كبير في تطويرها".



داعبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ابنها الأكبر على الهواء، قائلة: "ده حبيب أمه"، موضحة: "هو يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الشخصيات الملتزمة جدًا والمتميزة في الدراسة، معلقة: "بيوحشني وهو علطول في قلبي".