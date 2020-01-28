أستاذ بجامعة الأزهر: بدأنا بتجديد الخطاب الديني منذ 2014



وأضاف "فؤاد"، خلال استضافته مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن 46 دولة ولوا وجوههم شطر الأزهر ليشهدوا مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي ليكونوا شاهدين على الأمن الذي نتمتع به الآن.



وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة، أنه منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني، عقد الأزهر الشريف، مؤتمر عن الإرهاب وسبل مكافحته خلال عام 2014، وكان هذا أول مؤتمر في العالم الإسلامي بحضور 83 دولة وأخرج توصيات عديدة في مواجهة المفاهيم المغلوطة عن الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأزهر نشر كتبًا ونشرات ومجلات، وأصبح واقعه في التعليم الأزهري هو مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين.



قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن ضيوف مصر بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الخطاب الديني، جميعهم شهدوا بالأمن الذي تنعم به مصر، وتأكدوا بأنفسهم بأن ما يُقال خارج مصر عن أمنها أمر غير واقعي تماما.