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نجم ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:54 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يحاول واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني مسابقة الزمن في الفترة الحالية ليتمكن من اللحاق بمباراة الفريق ضد نادي أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة سرقسطة
وواصل نادي ريال مدريد تدريباته الجماعية أمس الإثنين 26 يناير استعدادا لمواجهة نادي ريال سرقسطة القادمة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

بيل يسابق الزمن للحاق بمباراة أتلتيكو مدريد
وشهدت تدريبات نادي ريال مدريد الجماعية أمس غياب الويلزي جاريث بيل جناح الفريق بسبب الإصابة ولكنه تدرب بشكل منفرد استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد القادمة.

ويعاني بيل من إصابة قوية في الكاحل تسببت في غيابه الفترة الماضية عن غيابات نادي أتلتيكو مدريد الجماعية.

موقف بيل النهائي من مباراة أتلتيكو مدريد
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جاريث بيل لن يتمكن من المشاركة في مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة القادمة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولكن أكدت الصحيفة أن بيل سيتمكن من المشاركة بشكل طبيعي في مباراة الديربي ضد نادي أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز
وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 1 فبراير القادم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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