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"الصحة" تطلق مبادرة "سجل في مكانك" في جنوب سيناء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:06 ص
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الصحة تطلق مبادرة سجل في مكانك
الصحة تطلق مبادرة سجل في مكانك
منى صموئيل
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أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة "سجل فى مكانك" في محافظة جنوب سيناء، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار حملات التوعية الميدانية التي أطلقتها وزارة الصحة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.

تتميز مبادرة "سجل في مكانك" بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا، للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، كما أن المبادرة تتوافق مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، التى ستطبق بها المنظومة تباعًا.

يذكر أنه تم تسجيل مليون و877 ألفا و328 مواطنًا فى محافظات المرحلة الأولى وهى: "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان"، وبدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وبقية المحافظات في الأول من أكتوبر الماضي.

والجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، التي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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وزارة الصحة سجل في مكانك جنوب سيناء أخبار

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