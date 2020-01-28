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مهاجم الأهلي السابق: تمنيت اللعب مع الأهلي تحت قيادة فايلر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:52 ص
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فايلر
فايلر
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‎صرح مهاجم النادي الأهلي السابق عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش الحالي، أن الإصابة حرمته من المشاركة مع الأهلي في عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وكشف عمرو جمال، في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "صدى البلد": " أنه كان من الصعب المشاركة مع الأهلي بعد العودة من الإصابة لأن الأولوية كانت للاعبين الجاهزين في ذلك الوقت مع لاسارتي".

وواصل جمال حديثه : "لا أعلم موقفي من اللعب أمام الأهلي في الجولة ١٦ من بطولة الدوري ولكنني أتمني المشاركة في المباراة، وأن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي أمر جيد لي ولفريقي الحالي".

وأكمل عمرو تصريحاته : "استبعد فكرة وجود مفاوضات مع الأهلي في الوقت الحالي لعودتي للفريق، لم يتواصل معي أحد من الأحمر للعودة في الفترة المقبلة".

وأوضح مهاجم المارد الأحمر : "فايلر المدير الفني الأهلي جعل الفريق يظهر بشكل مختلف هذا الموسم خاصة وأن الفريق يضم نفس العناصر الذي كانت تتواجد مع لاسارتي".

وأتم عمرو جمال تصريحاته :" كنت أتمنى التواجد مع الأهلي تحت قيادة فايلر".

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