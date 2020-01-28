كريم عبد العزيز: "أحمد زكي ضربني قلم من شدته محستش بطبلة ودني" (فيديو)



وأضاف في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، قائلًا: " أنا في سنة 97 كان عندي 22 سنة بقا ومتعمق، فروحت للاستاذ شريف عرفة قولت له بعد ما الاستاذ أحمد زكي ضربني بالقلم عاوز تعبيرات وشي تكون إزاي فضحك ضحك جبار وطلب مني أكون طبيعي جدًا والأستاذ عزت ابو عوف كان واقف ورا الكاميرا ونازل ضحك وفي إيده كيس ثلج".



وتابع: "أنا روحت سألت دكتور عزت ايه اللي في ايدك ده قالي يلا يا ابني مثل.. بس من عظمة إني بصيت في عنيه أنا مشفتش إيده وهي بتطلع وفجأة لاقتني نايم على الأرض عاوز أطمن على ودني الطبلة شغالة ولا لأ، أنا ساعتها فهمت الضحك كان ليه قبل التصوير".



وقال: "في نفس المشهد المفروض إني طالع ابن رجل أعمال كبير جدًا ومعاه حراسات، فبيضربوا اللي ضربني فالاستاذ أحمد زكي طلب يضِرب بجد فهو بيضِرب بجد وبيضرب بجد".





وأضاف: "أنا ساعتها كنت وجه جديد عاوز أروح يا جماعة لأني قلقت لأني لسة من شوية مسبوخ قلم وبقول يا جماعة ما نمشي بقا".



وفي سياق أخر قدم "عبد العزيز" العديد من الافلام منها عبود على الحدود، جنون الحياة، اضحك الصورة تطلع حلوة، جاي في السريع، ابو علي، واحد من الناس، في محطة مصر، فاصل ونعود، ولاد العم، الفيل الازرق ج2.



وكما انه شارك في العديد من المسلسلات منها تامر وشوقية ج3، الهروب، الجماعة، الكبير قوي ج5، وش تاني، امراة من زمن الحب.









كشف الفنان كريم عبد العزيز عن كواليس تصوير مشاهده في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي.