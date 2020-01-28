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مانشستر سيتى ضد مانشستر يونايتد.. كأس الرابطة حلم جوارديولا بعد إستحالة البريميرليج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:46 ص
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مانشستر سيتى ضد مانشستر يونايتد
مانشستر سيتى ضد مانشستر يونايتد
محمد جمال
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ينتطر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية ستجمع بين مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر يونايتد فى ديربي منتظر سيستضيفه ملهب الاتحاد معقل السيتيزين، غدًا الاربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فى لقاء سيقوده الحكم اندري مارينير.

ويسعي بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز ببطولة كأس الرابطة قعدما أصبح الفوز ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج مستحيل خاصة وأن ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 16 نقطة عن السيتي، مما يجعل أمر إحتفاظ السيتي باللقب للمرة الثالقة على التوالي مستحيل بشكل كبير.

بينما يسعي مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفنى النرويجي اولى جونار سولشاير فى تحقيق مفاجآة وإقصاء السيتي للصعود لنهائي البطولة والمنافسة على لقب هذا العام بعدما إبتعد تمامًا اليونايتد عن لقب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه

يحل مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الاربعاء فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان مان سيتي قد تفوق على فريق مانشستر يونايتد فى ملعب الاخير اولد ترافورد فى لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف.

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