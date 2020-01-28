Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علم اجتماع يكشف عن أكثر المعرضين للاستقطاب من الإرهابيين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:18 ص
Advertisements
إرهابيين
إرهابيين
أشرقت حفني
Advertisements
قال الدكتور يحيي هاشم، أستاذ علم الاجتماع، إن منظمات المجتمع المدني والجامعات المصرية عليها دور كبير جدا لحماية الشباب والمجتمع المصري من التطرف والأفكار الإرهابية.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مواجهة التطرف والإرهاب يحتاج آليات مختلفة للتعامل مع الشباب في عصرنا الحالي، وذلك من خلال توصيل الحقائق لهم بصورة جديدة نظرا لتطور الزمن الذي نعيشه حاليًا.

وأكد أستاذ علم الاجتماع، ضرورة التركيز على آليات التمكين والدمج للفئات الأولى بالرعاية من جانب منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة لخطر الاستقطاب من الجماعات الإرهابية، من خلال استغلال نقاط الضعف لهذه الفئات.

وأوضح أنه يجب تدريب الشباب على ثقافة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس روح الولاء والانتماء بهم، موضحا أن الجامعات أيضا يجب أن تدفع بالشباب للأعمال التطوعية المجتمعية داخل الجامعة أو خارجها، لدعم الحس الوطني لديهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الجامعات المصرية الإرهاب أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ 33 دقيقة

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ علم نفس: الشباب يحتاج إلى قدوة لمواجهة الإلحاد

"التنمية الاجتماعية الأردنية" و"كويست سكوب" توقعان مذكرة تفاهم

مسؤول بلجيكي: الإخوان المسلمون ينشرون التطرف وتدعمهم تركيا وقطر

محافظ الإسماعيلية: الشباب هم كلمة السـر في رسم مستقبل مصر

محافظ الإسماعيلية: الشباب هم كلمة السـر فى رسم مستقبل مصر

مرصد الأزهر ينظم ندوة بعنوان استقطاب الشباب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status