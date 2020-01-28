أستاذ علم اجتماع يكشف عن أكثر المعرضين للاستقطاب من الإرهابيين



وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مواجهة التطرف والإرهاب يحتاج آليات مختلفة للتعامل مع الشباب في عصرنا الحالي، وذلك من خلال توصيل الحقائق لهم بصورة جديدة نظرا لتطور الزمن الذي نعيشه حاليًا.



وأكد أستاذ علم الاجتماع، ضرورة التركيز على آليات التمكين والدمج للفئات الأولى بالرعاية من جانب منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة لخطر الاستقطاب من الجماعات الإرهابية، من خلال استغلال نقاط الضعف لهذه الفئات.



وأوضح أنه يجب تدريب الشباب على ثقافة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس روح الولاء والانتماء بهم، موضحا أن الجامعات أيضا يجب أن تدفع بالشباب للأعمال التطوعية المجتمعية داخل الجامعة أو خارجها، لدعم الحس الوطني لديهم.



قال الدكتور يحيي هاشم، أستاذ علم الاجتماع، إن منظمات المجتمع المدني والجامعات المصرية عليها دور كبير جدا لحماية الشباب والمجتمع المصري من التطرف والأفكار الإرهابية.