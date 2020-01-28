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سقوط عصابة "الكيف" في الحوامدية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إسقاط تاجري مخدرات، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهما على كمية من الهيروين المخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، بقيام عاطلان بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، واتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

من جانبه وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بضبطهما، وتمكنت مأمورية بإشراف العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، من القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على 100 تذكرة هيروين، ومبلغًا ماليًا، وهاتفًا محمولًا، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك محضرًا، وتم إخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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هيروين مخدرات حوادث أخبار

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