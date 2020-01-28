Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:38 ص
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
Advertisements
فاجأ المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

وقرر كيكي إعطاء اللاعبين راحة اليوم الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ توليه قيادة الفريق التدريبية خلفا لارنستو فالفيردي المدرب السابق للبارسا والذي كان يعطي اجازات للاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان إرنستو فالفيردي يتسبب في غضب بعض المسئولين داخل برشلونة لكثرة الإجازات التي كان يعطيها للاعبين بدون اسباب مقنعة للإدارة.

وأشار صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن بالطبع بلغت إدارة النادي كيكي سيتين في بداية مرحلته مع الفريق على هذة النقطة، مما جعله يستمر بشكل متواصل في العمل لمدة أسبوعين متواصلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين اليوم كيكي سيتين كرة عالمية برشلونة

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 13 ساعة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

تفاصيل تقديم كيكي سيتين في برشلونة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status