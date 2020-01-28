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خبير أمني: الإخوان فشلوا في حكم مصر بسبب الغباء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:27 ص
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اللواء محمود منصور
اللواء محمود منصور
أشرقت حفني
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قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تسببوا في مقتل العديد من أبطال رجال الشرطة المصرية، لرغبتهم في الاستمرار في حكم مصر رغم فشلهم، معلقا: "الإخوان حكموا مصر وفشلوا واكتشفنا غباءهم المطلق".

وأضاف "منصور"، خلال استضافته مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه برغم وصول جماعة الإخوان لحكم مصر فإنهم لم يقدروا الشعب المصري وأساؤوا للمصريين وميزوا أنفسهم كعصابة عن الشعب المصري.

وأوضح الخبير الأمني، أن الإخوان مجموعة أفاقين وتاريخهم الأسود والسيء في حق مصر يعلمه الجميع، ولا يخفى على أحد من أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ورجال الشرطة المصرية استطاعوا التصدي لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع دول أجنبية، وأجهزة مخابرات دولية، لإقامة شرق أوسط جديد، وتدمير دول عديدة ومنها مصر ولكنهم لم يستطيعوا.
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الكلمات المفتاحية

مصر الإرهاب الإخوان

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